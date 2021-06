La Nasa annuncia la missione su Venere: «Caratteristiche simili alla Terra». Partecipa anche l'Italia

La NASA ha deciso di intraprendere due nuove missioni su Venere, il pianeta più vicino alla Terra e che ha molte caratteristiche simili al nostro pianeta: «potrebbe essere stato il primo mondo abitabile nel sistema solare, completo di oceano e clima simile alla Terra», si legge nel comunicato della NASA. Queste missioni parleranno anche italiano, non solo perché partecipa l'Agenzia Spaziale Italiana ma perché a una delle due esplorazioni è stato dato il nome del grande scienziato italiano Leonardo da Vinci.

APPROFONDIMENTI LO SPAZIO Marte e l'uomo sulla Luna, la Cina punta allo spazio IL CASO ​Marte, nuvole misteriose sul Pianeta Rosso: le foto di Curiosity... LA CURIOSITÀ Samantha Cristoforetti prima europea comandante della stazione...

(credits photo NASA)

Ogni missione dovrebbe essere lanciata nel periodo 2028-2030. Le missioni selezionate sono: DAVINCI+ (Indagine sull'atmosfera profonda di Venere su gas nobili, chimica e immagini) e misurerà la composizione dell'atmosfera di Venere per capire come si è formata ed evoluta, oltre a determinare se il pianeta ha mai avuto un oceano. La missione consiste in una sfera di discesa che si immergerà attraverso la spessa atmosfera del pianeta, effettuando misurazioni precise di gas nobili e altri elementi.

Venus, here we come!

Congratulations to the DAVINCI+ & VERITAS teams. We're looking forward to the secrets these missions will reveal about Venus. https://t.co/Yofbg1tDot

Want to learn more? Watch #NASAScience Live tomorrow at 3pm ET on @NASA TV. Send in Qs using #askNASA pic.twitter.com/0fXA00VQXA

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) June 2, 2021