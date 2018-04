È morta ancor prima di arrivare in ospedale a Monza la donna di 56 anni uccisa dal marito con alcuni colpi di pistola mentre camminava in strada a Bovisio Masciago (Monza), intorno alle 13 di oggi. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118, il suo cuore non ha retto. Il marito subito dopo si è costituito ai carabinieri di Seveso.