Francesco Vaia, direttore sanitario Spallanzani: «Roma è in controtendenza, situazione non desta allarme»

«A Roma siamo in controtendenza rispetto al resto d'Italia. I numeri per ora ci dicono questo. Questa mattina erano 73 i positivi, questa sera 80; in osservazione (sospetti) erano 14 questa mattina ora sono 12. Molti pazienti in terapia intensiva stanno bene». Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario. «La situazione non desta allarme, non ma non va affatto sottovalutata».

«Stiamo sperimentando - ha aggiunto Vaia - allo Spallanzani un farmaco, già usato per artrite reumatoide, insieme ad altri ospedali». Il farmaco è già stato somministrato a sei pazienti positivi e in terapia intensiva ricoverati a Napoli ed è risultato efficace nel trattamento della polmonite da coronavirus.

«Saremo un Covid-Hospital, dal curare tutte le malattie infettive accoglieremo i pazienti con Covid-19. E come abbiamo detto più volte usando l'ospedale in maniera flessibile dal punto di vista organizzativo abbiamo dato la possibilità di accogliere 222 posti letto per pazienti che dovessero essere Covid-19 positivi. Abbiamo poi aperto 5 posti di terapia intensiva in più rispetto ai 13 che avevamo. Il 20 marzo altri 6, così arriveremo a 24 posti letto in terapia intensiva e poi il 5 aprile altri 11 per arrivare a 35»

Intanto, insieme al presidente Pallotta anche Roma Cares, la fondazione del club, ha deciso di donare la stessa somma portando il totale a 100 mila euro. L'obiettivo della campagna lanciata dalla Roma per raccogliere fondi da dedicare allo Spallanzani, ospedale della Capitale che sta combattendo il prima linea la battaglia contro il coronavirus in Italia, è quello di raggiungere quota 500 mila euro e la piattaforma utilizzata è GoFundMe. «Quello che stiamo vivendo è un problema globale, ma l'Italia in questi giorni sta soffrendo in modo particolare - ha dichiarato il presidente Pallotta - Nello sport parliamo sempre di eroi, ma i veri eroi ora sono i dottori e gli infermieri che lavorano giorno e notte per salvare la vita alle persone contagiate. In questo momento, l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma ha bisogno del nostro aiuto. L'AS Roma, Roma Cares e io siamo orgogliosi di supportare i medici e gli infermieri dell'ospedale della Capitale: se ciascuno di voi riuscirà a donare anche solo cinque euro potrà fare una grande differenza». Data l'emergenza nazionale, i soldi che la Roma spera di raccogliere saranno utilizzati per acquistare attrezzature diagnostiche e cliniche per migliorare l'assistenza ai pazienti contagiati, oltre alle forniture essenziali per facilitare il lavoro dei medici e degli infermieri impegnati a combattere contro il virus.

