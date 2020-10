Covid, grave la ministra degli esteri del Belgio: Sophie Wilmés, 45 anni, è in terapia intensiva

Paura in Belgio. Il ministro degli Esteri belga ed ex premier, Sophie Wilmès, 45 anni, positiva al Covid, è stata ricoverata in terapia intensiva. Lo riporta la stampa belga dopo la conferma del portavoce di Wilmes, che ha precisato che tuttavia «la sua condizione è stabile».

Con 10.539 decessi legati al coronavirus dall'inizio della pandemia, il Belgio è il secondo Paese al mondo che conta il maggior numero di morti in rapporto alla sua popolazione. Il tasso di positività, ovvero la proporzione di persone positive su tutte quelle testate, ha ora raggiunto il 16,3% su scala nazionale e il livello record del 24,5% nella regione di Bruxelles.

