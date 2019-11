Sondaggio, Lega primo partito: ma l'Italia è spaccata in due. Cresce M5S, cala il Pd

La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito, ma in calo questa settimana di uno 0.6% per passare dal 33,4% al 32,8%. È il dato che emerge dal sondaggio settimanale di Index Research condotto per la trasmissione Piazza Pulita, su La7.

Il Pd passa dal 19,6% al 19,3%, il Movimento Cinque Stelle sale dal 16,8% al 16,9%. In salita ancora Fdi, il partito della Meloni fa registrare un +02% e cresce fino al 9,3%. Forza Italia si attesta al 6,6%, era al 6,5%. Italia Viva di Renzi passa dal 4,9% al 5%.

Invariato il dato dei Verdi, al 2% mentre Più Europa passa dall'1,8% all'1,7%. Per quanto riguarda le coalizioni, quella del centrodestra viene data al 48,7% mentre i 'giallorossì sono al 43,9%.

NOTA METODOLOGIA: Soggetto realizzatore: IndexResearch Committente: Piazza Pulita Periodo di realizzazione: 27 Novembre 2019 Mezzo di diffusione: Televisione Tema: Attualità Universo di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne residente in Italia (fonte Istat al 01.01.2019) Estensione territoriale: Nazionale Campione: Campionamento nazionale casuale di tipo probabilistico stratificato per sesso, classi di età, aree geografiche, ampiezza centri.

Rappresentatività del campione: popolazione maggiorenne residente in Italia Margine di errore: 3,5% Metodo di raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche con metodologia C.A.T.I. con questionario strutturato Consistenza numerica del campione: Interviste Italia complete 800 Totale contatti effettuati: 4.507 Interviste complete: 800 (su totale contatti: 17,8%) Rifiuti/Sostituzioni 3.707 (su totale contatti: 82,2%)(ANSA).

Ultimo aggiornamento: 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA