Tutti al mare nel weekend: nel Salento temperature oltre i 30 gradi grazie all'anticiclone

Sarà un weekend di sole e mare in Pugia. Con l'anticiclone nord-africano sono in arrivo giornate di tempo bello e temperature estive, con punte massime localmente superiori a 30 gradi. La giornata di lunedì dovrebbe essere più calda di quella di domenica, con temperature massime che toccheranno in alcuni casi i 33 gradi. Insomma, un vero anticipo dell'estate in un weekend che nel Salento coincide con una serie di iniziative che richiameranno turisti da tutta la Puglia e dal resto d'Italia. A Lecce è in programma la manifestazione "cortili aperti", con i palazzi storici del centro che apriranno i portoni ai visitatori, mentre in tutta la Puglia si svolgerà l'iniziativa "Cantine aperte". Gli stabilimenti balneari sono aperti.