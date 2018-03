© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 14 anni fa il bagno vicino allo smartphone in carica e muore folgorato. È successo a Pont-de-Loup (Aiseau-Presles), cittadina belga. Hugo, adolescente, era nella vasca da bagno e intanto ha pensato di dare un'occhiata al cellulare che era attaccato a una presa del bagno. Ma quel gesto gli è stato fatale: secondo la ricostruzione della polizia, il telefono sarebbe scivolato nell'acqua e la scossa elettrica non ha lasciato scampo al ragazzo, trasportato d'urgenza in ospedale e morto poco dopo.Un caso analogo solo un mese fa coinvolse una ragazzina, morta in vasca perché aveva lo smartphone in mano. E prima ancora una ragazza incinta.