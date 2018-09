Simone Dispensa non ce l'ha fatta. La sua storia aveva fatto il giro del web, ma il 18enne (avrebbe compiuto 19 anni il 15 ottobre) ha perso la sua battaglia contro il tumore ed è morto. I suoi compagni di classe, per aiutarlo e proteggerlo da infezioni che potevano essere pericolose, si erano tutti vaccinati contro l'influenza.



«Se ne va una parte di noi - dice una insegnante, Monica Lupori - Se ne va una parte del nostro cuore, perché gli abbiamo voluto bene. Una parte dei nostri pensieri, perché con lui abbiamo ragionato, discusso e imparato. Una parte del nostro coraggio, che ci trasmetteva affrontando la malattia col sorriso. Una parte della nostra anima che diventa un altro angelo che ci guarda dal Paradiso. Oggi diventiamo più poveri, perché perdiamo una parte di noi, sapendo di essere diventati più ricchi, nel momento in cui lo abbiamo conosciuto».

Lo scorso luglio la professoressa Lupori aveva accompagnato Simone e l'intera classe - quinta E, indirizzo linguistico del liceo scientifico 'Amaldì - in consiglio regionale per ricevere un attestato. «Avevo conosciuto personalmente Simone - afferma il sindaco Rocchino Muliere - e il fatto che non ci sia più è una perdita per tutti. Cercheremo sicuramente di ricordarlo in qualche modo». Nel 2017, quando si diffuse la notizia della vaccinazione di classe, l'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin mandò i più «sinceri complimenti per una storia esemplare, bellissima, di senso civico e generosità».

