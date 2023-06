Silvio Berlusconi è morto, il cordoglio. Fitto: «Gli ho voluto bene», Emiliano: «Avversario gentile»

A 86 anni l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, non ce l'ha fatta. Si è spento all'ospedale "San Raffaele" di Milano. Quattro volte alla guida di un governo, un politico che ha diviso e riformato la politica italiana dopo il periodo di Tangentopoli. Dal costume alla società fino ai film su di lui e lo sport, Berlusconi ha rappresentato per 30 anni una figura importante per il nostro Paese.

Il ricordo dei politici pugliesi

Appresa la notizia della morte stanno arrivando i primi messaggi di cordoglio e di ricordo. Tra i politici Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei nel governo Meloni. «Ho voluto sinceramente bene a Silvio Berlusconi», così ha aperto il suo post sui social, ricordando cosa è stato per lui.

Ecco il post su Facebook di Michele Emiliano: «Silvio Berlusconi è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona affettuosa e gentile in ogni occasione in cui l'ho incontrato e gli ho parlato. Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare. Le ha vissute con spirito ironico e con grande capacità politica, imprenditoriale e umana». Lo afferma in una nota di cordoglio il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. «Ha subito furibondi attacchi reagendo con forza sovrumana e con la tristezza di chi non ha avuto tutto l'amore che avrebbe desiderato.

Giuseppe Conte ha ricordato come Berlusconi fosse un degno avversario politico.

«Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle».

In una nota anche il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Berlusconi. «A nome dei sindaci italiani, dell'ANCI e mio personale esprimo le condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e alla comunità di Forza Italia. Con la morte di Silvio Berlusconi scompare un pezzo importante della storia politica, economica e istituzionale del nostro Paese. Senza dubbio quella di Silvio Berlusconi è stata una storia che ha incrociato la vita di milioni di cittadini oltre ad aver influenzato le sorti politiche dell'Italia e la sua immagine internazionale». Poi ha ricordato le sue capacità imprenditoriali e l'intuizione politica. «A lui vanno riconosciute straordinarie capacità imprenditoriali e una spiccata intuizione politica nell'interpretare i sentimenti del popolo italiano. Dall'impresa allo sport, dalla politica alla comunicazione, in qualsiasi campo Berlusconi si sia applicato lo ha fatto con energia e spirito d'innovazione. Una lunga stagione di vita nazionale rimarrà per sempre segnata dalla sua presenza e dalla sua attività. Sia chi lo ha sostenuto che chi lo ha avversato riconosceranno il ruolo da protagonista nella storia dell'Italia contemporanea».

Così il commissario regionale pugliese di Forza Italia, Mauro D'Attis: «Ho aperto un club di Forza Italia nel 1993. Tutta la mia storia politica è sempre stata qui, con Silvio Berlusconi presidente. Con la sua scomparsa si crea un »prima« e un »dopo« nella storia del nostro Paese». «Abbiamo - aggiunge - la consapevolezza di vivere un dolore che non andrà via e che ci porteremo dentro per sempre: con la scomparsa del nostro presidente Berlusconi va via un pezzo di storia dell'Italia e per noi un leader straordinario che ci ha guidato fino ad oggi con saggezza e lungimiranza. Il fondatore del centrodestra in Italia, uno dei più autorevoli leader del mondo. Per noi, una persona eccezionale, dalle doti umane uniche. È stato un onore collaborare con lui e la storia lo risarcirà. Ci mancherà sempre - conclude D'Attis - ma abbiamo l'orgoglio di aver avuto un leader il cui nome è e resterà tra i grandi della storia».

I consiglieri di Forza Italia al Consiglio della Regione Puglia, Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia, in un messaggio condiviso hanno ricordato l'ex Cavaliere come il più grande dei leader: «Abbiamo avuto l’onore di avere il più grande dei leader che ci ha sostenuto fino alla fine. Il nome di Silvio Berlusconi resterà nella storia, ma ha orientato anche tutta la nostra vita ed esperienza politica. Oggi è una brutta giornata per noi e per l’Italia, un dolore immenso. Riposa in pace, Presidente. Te lo meriti. Ci mancherai sempre e grazie per quello che hai fatto per il Paese e per Forza Italia».

Anche il consigliere della Regione Puglia, Paolo Pagliaro, ha ricordato con affetto la figura di Silvio Berlusconi, definendolo l'ultimo statista italiano.

Il capogruppo del gruppo Con in Consiglio Regionale, Giuseppe Tupputi, ha definito Berlusconi un protagonista della vita politica ed economica del paese. «Con la morte di Silvio Berlusconi viene meno un protagonista della vita politica ed economica del nostro Paese. Al di là degli schieramenti e delle ideologie partitiche, è chiaro che a Berlusconi è legata un'era della storia politica d'Italia, che si chiude con la sua dipartita. Forza Italia, la sua creatura, e il centrodestra troveranno nuovi equilibri ma questo non sarà di poco conto anche per il sistema Paese. Nel bene e nel male, infatti, Berlusconi ha saputo tenere le redini di quella porzione moderata e liberale di politici e cittadini a cui da oggi mancherà un leader carismatico e amato, anche per caratteristiche che andavano al di là del profilo politico ma che avevano conquistato un elettorato vasto ed eterogeneo», ha scritto in un comunicato.