Berlusconi cade a Zagabria durante il convegno Ppe, ricoverato a Milano

Nessuna frattura del femore per Silvio Berlusconi, ma solo un grosso spavento e un vasto ematoma in una coscia. Il leader di Forza Italia è scivolato ieri a Zagabria dov'era andato per seguire i lavori del congresso del Ppe che ha infine eletto Antonio Tajani presidente.

Berlusconi, 83 anni, è stato visitato solo sommariamente nella capitale croata e quindi trasportato con un jet della Fininvest a Milano dove è stato ricoverati nella clinica La Madonnina. Il fondatore di Forza Italia se l'è cavata con un livido, nessuna frattura.

Berlusconi dimesso: «Ho pensato di essere arrivato alla fine del girone, farò campagna elettorale»

Berlusconi lascia l'ospedale: «Ho avuto paura, ma la ripresa è formidabile»



Ultimo aggiornamento: 16:56

