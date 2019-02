Roma a luci rosse, sesso in strada a San Pietro tra i turisti

Non solo immondizia sui marciapiedi, ma anche sesso libero. Sabato sera a Borgo Pio una coppia probabilmente sotto effetto di droghe o alcol, è stata fotografata mentre era in intimità sdraiata a terra, tra due auto. «Stavano a un passo dal marciapiede», ha raccontato l’avvocato Francesco Montali. «Istintivamente ho temuto che fosse in corso una violenza. Ma in una frazione di secondo mi sono ricreduto. E il caso mi è sembrato comunque grave, anzi gravissimo».Il fatto è avvenuto a pochi metri dalla basilica di San Pietro e nell’orario di chiusura dei negozi, mentre la strada era gremita di turisti e pellegrini. Qualcuno ha allertato anche la forze di polizia. La scena hard nel frattempo è continuata, tra la disapprovazione dei passanti.