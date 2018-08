Sesso, colpisce gli uomini subito dopo un rapporto: ecco cos'è il "Post Sex Blues"

Sesso in riva al Piave, coppia rischia multa fino a 30mila euro

Si chiamaed è il disturbo che colpisce dubito dopo un rapporto sessuale. Gli studi rivelano che ne soffrono anche gli uomini, pervasi da una sensazione di ansia e malinconia accompagnata da un nodo in gola subito dopoLa "disforia post-coitale" - questo il termine medico - era molto diffusa tra le donne. Uno studio australiano pubblicato sul Journal of Sex & Marital Therapy smentisce la convinzione che gli uomini non ne soffrano. Gli scienziati della Queensland University of Technology hanno condotto un sondaggio a livello internazionale che coinvolgeva 1200 uomini provenienti da Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Russia, Nuova Zelanda, Germania e altri Paesi.Il 41% del campione ha affermato di aver avuto il disturbo almeno una volta nella vita, il 20% nelle ultime quattro settimane, mentre il 4% dei partecipanti ha dichiarato di soffrirne regolarmente. C'è chi vuole abbandonare improvvisamente la stanza e cerca la solitudine.«Le prime tre fasi - eccitazione, ricerca e orgasmo - sono quelle più studiate. L'esperienza invece del 'post' rimane un mistero, è ancora poco compresa - ha spiegato l'autore dello studio,Era una convinzione comune che uomini e donne sperimentassero una serie di emozioni positive, tra cui il rilassamento e la soddisfazione dopo l'attività sessuale».