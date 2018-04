Il Trapani espugna Catania e fa un grande favore al Lecce: ai giallorossi basterà battere la Paganese per conquistare la serie B

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATANIA-TRAPANICATANIA (4-3-3) 12 Pisseri, 15 Blondett, 4 Aya, 26 Bogdan, 15 Marchese, 10 Lodi, 27 Biagianti, 32 Mazzarani; 9 Barisic, 11 Curiale, 19 Manneh. A disposizione: 22 Martinez, 13 Semenzato, 16 Tedeschi, 8 Porcino, 17 Bucolo, 6 Rizzo, 18 Fornito, 23 Di Grazia, 7 Russotto, 29 Ripa, 24 Brodic. Allenatore Cristiano Lucarelli.TRAPANI (3-5-2) 27 Furlan; 13 Fazio, 4 Pagliarulo, 5 Drudi; 26 Marras, 6 Scarsella, 30 Corapi, 20 Palumbo, 8 Bastoni; 9 Evacuo, 11 Murano. A disposizione: 1 Pacini, 22 Compagno, 14 Silvestri, 3 Rizzo, 16 Steffè, 17 Canino, 18 Girasole, 25 Aloi, 7 Ferretti, 15 Dambros, 31 Musso. Allenatore Alessandro Calori.ARBITRO: Massimi della sezione di Termoli.La cronaca della garaPubblico record allo stadio "Massimino": sono quasi ventimila gli spettatori paganti di cui circa duecento di fede granata.Il numero ufficiale sugli spettatori: sono 18.711.E' iniziata Catania-Trapani.5' ancora 0-0 a poche emozioni.7' Corapi del Trapani tira da fuori area, para Pisseri.12' ci prova Mazzarani del Catania ma Furlan è attento e blocca il palone.14' occasionissima per il Trapani. Murano colpisce di testa nell'area piccola, Pisseri respinge con i pugni.15' ammonito Bastoni del Trapani: era diffidato, salterà la gara con il Monopoli.25' corner per il Catania, Lodi serve al centro Blondett che di testa manda il pallone sul fondo.28' occasione Trapani. Tiro di Palumbo da fuori area, il portiere Pisseri deve intervenire con i pugni31' un'altra chance per il Trapani: sul tiro di Murano il difensore Bogdan salva la porta del Catania deviando il pallone in corner.44' Azione Trapani: Marra sfiora il gol del vantaggio, il suo sinistro fa la barba al palo.L'arbitro Massimi concede 1 minuto di recupero.E' finito il primo tempo: Catania-Trapani 0-0.Inizia il secondo tempo.5' GOOOOOOOLLLLLLLLL TRAPANI.Palumbo penetra in area del Catania, calcia ma Pisseri compie un miracolo, il centrocampista riprende il pallone e di sinistro insacca la rete dell'1-0 per i granata.8' ANNULLATO GOL al Trapani perde posizione dubbia di fuorigioco di Pagliarulo. Il tecnico Calori se la prende con la terna arbitrale.10' la gara si infiamma. Il Catania reclama un rigore per un atterramento di Curiale in area granata. L'arbitro fa proseguire e sul ribaltamento di fronte Marras sfiora il raddoppio.12' Il Catania sfiora il gol. Manneh entra in area e calcia angolato, il portiere Furlan compie un miracolo e devia in cornerAmmonito Bogdan del Catania.13' Due sostituzioni nel Catania: Porcino rileva Marchese e Russotto prende il posto di Mazzarani14' ammonito Corapi del Trapani.17' Altra occasionissima per il Catania: Furlan nega la gioia del gol a Curiale. Un altro miracolo del portiere del Trapani.20' Cambio nel Trapani: Rizzo prende il posto di Bastoni. I granata passano alla difesa a quattro.25' Cambio nel Catania: esce Manneh, entra Di Grazia.27' Ammonito Evacuo per una manata sul volto di Aya.30' Palo del Catania: gran botta di Russotto, il pallone viene respinto dal legno a portiere battuto.31' Cambio nel Trapani: Steffè entra al posto dell'autore del gol Palumbo, vittima di crampi.33' Ammonito Fazio del Trapani.34' Due cambi nel Catania: Semenzato e Rizzo al posto di Blondett e Biagianti.36' Altro miracolo del portiere del Trapani Furlan che respinge a mano aperta un tiro a giro di Barisic destinato nel sette alla sua sinistra.37' Cambio nel Trapani: Silvestri rileva Murano.40' Cross insidioso di Russotto, Drudi salva la porta del Trapani.43' Ammonito Furlan del Trapani.Ci saranno 5 minuti di recupero.46' Clamoroso errore di Fazio che spreca la palla del 2-0. Pisseri fa una grande parata2-0 del Trapani. GOOOOOOOOOOL di MarrasRigore per il Catania, espulso Evacuo per doppia ammonizioneGol di Lodi e finisce la partitaIl Trapani espugna il Massimino e fa un grande regalo al Lecce: ai giallorossi batterà vincere una delle ultime due partite per festeggiare la promozione in serie B