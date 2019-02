© RIPRODUZIONE RISERVATA

In relazione al tragico fatto di cronaca dell’omicidio di Serena Mollicone, si precisa (sulla base di quanto risultante dall’informativa depositata in Procura dai Carabinieri a chiusura delle indagini) che tra le persone sospettate del delitto vi sarebbe un omonimo dell’ing. Marco Mottola, di Bari, con il quale quest’ultimo non ha assolutamente nulla a che vedere.Questo giornale si scusa pertanto con il professionista, erroneamente associato alla notizia del delitto e precisa che nell'articolo dal titolo “Serena Mollicone, maresciallo dei carabinieri, figlio e moglie incastrati dalla perizia”, pubblicato in data 19.2.2019, è stata erroneamente utilizzata - proprio a causa della suddetta ominimia - una foto disponibile in rete dell’ing. Marco Mottola, persona ovviamente del tutto estranea ai fatti.