Selvaggia Lucarelli aggredita con una testata da un No vax al Circo Massimo: «Lo denuncerò»

Selvaggia Lucarelli aggredita al Circo Massimo. È successo ieri, durante il corteo dei No Green pass al Circo Massimo dove era andata per documentare la manifestazione. A raccontarlo è stata lei con un post su Twitter, in cui mostra un breve video di un uomo, dichiaratamente No vax, che la aggredisce prima verbalmente e poi fisicamente: «Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina - ha scritto lei sui social -. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile, lo denuncerò. La testata (di cui pubblica le immagini, ndr) era a me. E aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo».

