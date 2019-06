Strasburgo

«Anche la Corte europea di Strasburgo conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell'Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini , commentando la decisione della Cedu di respingere il ricorso presentato da alcuni dei migranti che si trovano a bordo della Sea Watch.

La Corte europea per i diritti umani di Strasburgo, pur avendo respinto la richiesta delle persone a bordo della Sea Watch 3, ha comunque «indicato al governo italiano che conta sulle autorità del Paese affinché continuino a fornire tutta l'assistenza necessaria alle persone in situazione di vulnerabilità a causa dell'età o dello stato di salute che si trovano a bordo della nave». L'ha reso noto in un comunicato stampa la stessa Corte.

Novità sul caso Sea Watch . È stato respinto, fa sapere il Viminale, il ricorso presentato dai migranti soccorsi sulla Sea Watch alla Corte europea dei diritti umani diper chiedere all'Italia di consentire lo sbarco.