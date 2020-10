Scuole chiuse in Campania, il Tar respinge il ricorso delle mamme: resta la didattica a distanza

Il presidente della V sezione del Tar Campania ha respinto il ricorso delle mamme e non ha annullato l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca sulla chiusura delle scuole.

«La Regione - è scritto nell'ordinanza firmata dal presidente Maria Abbruzzese - sembra avere esaurientemente documentato l'istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la misura dando conto della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica, nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo e della progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben rilevante anche in ottica di prevenzione dell’emergente rischio sanitario».

Nelle prossime ore il governatore dovrebbe adesso firmare una nuova ordinanza per confermare la sospensione delle lezioni in presenza alla luce del Dpcm di Conte. Entro mercoledì 21, giornata di entrata in vigore delle misure sulle scuole previste ieri dal governo, la Regione Campania emanerà una nuova ordinanza con la quale verrà confermato lo stop alle lezioni in presenza per le scuole elementari, medie e superiori di tutta la Campania. Restano fuori dal provvedimento le scuole per i bambini nella fascia 0-6 anni.

