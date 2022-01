Scuola, De Luca: «In Campania elementari e medie rimangono chiuse». Ma il governo impugnerà l'ordinanza

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, ha deciso di tenere chiuse le scuole medie ed elementari fino a fine gennaio. Immediato il braccio di ferro: da quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, infatti, il governo è intenzionato a impugnare la decisione. Per l'impugnativa, viene spiegato, è necessario un passaggio in Consiglio dei ministri. «È irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza», ha detto il governatore.

«In queste ore - ha spiegato - stanno lavorando le nostre strutture sanitarie, credo che ci sarà a breve un'unità di crisi, che credo prenderà atto di questa situazione in maniera responsabile. Quindi credo che andremo alla proroga dell'apertura dell'anno scolastico in Campania a fine gennaio per scuole medie ed elementari. Per il resto vedremo di seguire con attenzione la situazione del contagio, cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire ai docenti, ai presidi, alle famiglie il massimo possibile di assistenza sanitaria e di prevenzione per evitare situazioni pesanti e gravi».

Elementari e medie chiuse fino a fine gennaio

Secondo De Luca «non ci sono le condizioni minime di sicurezza e la possibilità di offrire collaborazione adeguata alle autorità scolastiche da parte delle autorità sanitarie, che sono alle prese con decine di migliaia di contagi. Le Asl dovrebbero fare in media 3mila tamponi al giorno per accompagnare le autorità scolastiche nel controllo del contagio nelle scuole. Non è possibile, per il livello di personale che abbiamo, perché dovremmo perdere una settimana di tempo per dare i risultati. Come si fa a immaginare di andare avanti così? E tuttavia siamo il Paese del fare finta, l'importante è prendere le decisioni a Roma».

Anelli (Ordine Medici): posticipare rientro

Gli fa eco il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, che chiede di posticipare l'apertura delle scuole, recuperando poi a giugno. E poi, cambiare il sistema delle “Regioni a colori”, introducendo tra i parametri quelli relativi alla pressione sulla sanità territoriale e integrando, a tal fine, il Comitato Tecnico Scientifico con medici di medicina generale.