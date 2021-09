Esplode il pulmino degli studenti nel primo giorno di scuola: fiamme altissime FOTO

Il pulmino degli studenti esplode e va in fiamme proprio il primo giorno di scuola. A prendere fuoco, stamattina 13 settembre poco dopo le 9, è stato lo scuolabus che presta servizio a Cappella Maggiore (Treviso). Il veicolo era parcheggiato a Sarmede, in via dei Sarmati, poco lontano dall'abitazione dell'autista, che aveva già concluso il giro mattutino. Quando è divampato l'incendio non c'erano quindi passeggeri a bordo. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

APPROFONDIMENTI GESTO CRIMINALE Varese, follia sulla provinciale: Mercedes “sperona” il... PROTESTA Scuola, protesta nella notte al Miur: «Il 19 Novembre si scende... IL FEMMINICIDIO Donna uccisa a coltellate dall'ex marito sulle scale di casa: si...

Ad avvertire i vigili del fuoco è stato lo stesso autista. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Conegliano e Vittorio Veneto, che hanno spento il rogo. Il mezzo è stato parzialmente distrutto dalle fiamme, causate con tutta probabilità da un corto circuito alla batteria. Il fuoco si è propagato infatti dal vano motore, estendendosi in fretta al resto del pulmino. Fortunatamente le fiamme si sono propagate quando il mezzo, un furgone Mercedes, aveva già concluso il primo giro mattutino, durante il quale è affollato di ragazzini.