Choc a scuola, 15enne uccide a coltellate la prof e un compagno di classe

Si era portato un scuola e poi, all'improvviso, si è scagliato contro la sua professoressa e alcuni compagni di classe. La furia omicida di un 15enne è culminata con la morte della docente e di un compagno, mentre altri due adolescenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni gravi e sono stati operati d'urgenza.È accaduto questa mattina in una scuola superiore di, piccola città della, a circa 65 chilometri dalla capitale Minsk. Le lezioni erano iniziate da pochi minuti quando lo, all'improvviso, ha tirato fuori il, aggredendo alcuni dei presenti in classe. Dopo l'aggressione, il 15enne si è dato allaLa polizia, messasi sulle sue tracce, lo ha intercettato e fermato qualche ora dopo. L'adolescente, la cui identità non è stata rivelata dalle autorità bielorusse, si trova ora detenuto. La notizia ha fatto il giro del mondo, finendo anche sui siti di autorevoli testate statunitensi come il Washington Post o il New York Times La polizia ha reso noto di non sapere il motivo per cui ilabbia aggredito e ucciso la sua insegnante e il compagno di classe: le indagini si concentreranno anche e soprattutto su questo.