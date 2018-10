Scossa di terremoto di magnitudo 6.8: epicentro in Grecia, avvertita anche in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,8 con epicentro nella costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, è stata avvertita alle 00.54 anche in tutta la Puglia. Segnalazioni e paura nel Salento, con la scossa che è durata diversi secondi. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco ma per ora non si registrano danni a persone e cose.Il sisma è stato avvertito anche nella Puglia centrale e su tutto il versante jonico dell'Italia meridionale fino a Malta. L’epicentro è stato localizzato a sud-ovest dell'isola greca di Zacinto, ad una profondità di 10 chilometri, e l'area sembra interessata a significativi fenomeni tellurici. Nello stesso distretto poco prima della scossa avvertita in Italia ve ne era stata una alle 00,22 e l'ultima, la terza, alle 1,09, entrambe di magnitudo 5 della scala Richter.