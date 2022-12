Sciopero 16 dicembre, fermi bus e metro: orari e fasce di garanzia. E i treni assicurati per l'aeroporto

Per domani, 16 dicembre, è in programma uno sciopero generale di quattro ore indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Sciopero, le fasce di garanzia a Roma

Il servizio sull'intera rete non sarà garantito dalle 20 alle ore 24. Alle ore 0.01 del 17 dicembre 2022 saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi. Saranno garantite le corse previste entro le ore 19.59 e dopo le ore 0.01 del giorno 17 dicembre 2022. Nella fascia di sciopero, non saranno garantite le corse delle linee bus notturne (contraddistinte dalla lettera n) previste prima delle ore 0.01. In caso di interruzione per sciopero del servizio della metropolitana, alle ore 0.01 il servizio riprenderà sull'intera rete.





Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. I parcheggi di interscambio restano aperti.

Cotral e treni

Per Cotral lo sciopero ci sarà dalle 20.01 alle 24. Per le linee ferroviarie c'è uno sciopero del personale di Fs dalle 09:01 alle 16:59. Un servizio, però, è garantito e alcune linee vengono mantenute specie per la tratta che va verso l'aeroporto di Fiumicino.

Della linea Fiumicino Aeroporto-Roma sono attive le linee delle 6.57, 8.12, 8.27, 15.57, 18,57, 19.27, 20.42. Da Orte partiranno i treni in direzione Roma Ostiense e Fiumicino alle 6.01, 6.31, 18.31, 19.31. Da Roma Ostiense i treni per l'aeroporto partiranno alle 6.17, 18.17 e 18.47

Sciopero anche per il servizio scolastico. Gli insegnanti e il personale Ata incroceranno le braccia. Quindi, le ordinarie attività delle scuole saranno a rischio.