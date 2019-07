Roma

Milano

Torino

Genova

Venezia

Bologna

Firenze

Perugia

Napoli

Bari

Lo sciopero riguarda tutti i settori, eccetto quello aereo: trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, trasporto marittimo, autostrade, taxi e autonoleggio.Lo sciopero del personale viaggiante sarà di 8 ore dalle 9 alle 17. E mezzo turno per ogni turno nel settore delle attività di sostegno al trasporto ferroviario.Un settore nevralgico in questo periodo di alta stagione turistica. Per quanto riguarda le isole maggiori astensione dal lavoro, nell'arco della giornata, da mezz'ora prima delle partenze. Invece 24 ore per quello viaggiante sui collegamenti per le isole minori. Saranno garantiti le linee ed i servizi essenziali. Inoltre ritardi di 24 ore alla partenza dei traghetti e e delle navi da carico già nei porti. Fermi per un turno di lavoro, fino a 12 ore, degli addetti ai servizi di rimorchio portuale, ormeggio e pilotaggio.Fermi per un turno, fino a 12 ore, tutti i lavoratori addetti ai servizi alle imbarcazioni.nche per guardie ai fuochi, ormeggiatori e barcaioli.Sciopero nelle ultime 4 ore di ogni turno, compreso il personale Anas. Si raccomanda di prestare la massima attenzione al passaggio nei caselli e nelle vicinanze dei cantieri.Astensione dal lavoro di 4 ore, a fine turno, per i tassisti e per l'intera giornata degli addetti ai trasporti funebri.Sciopero di 4 ore per turno, esclusi i controllori di volo Enav, dalle 10 alle 14. Dura invece 24 ore lo sciopero del personale Alitalia proclamato da Anpac, Anpav, Anp, Usb, Cub-Trasporti e Air Crew Committee.Dalle 13.30 alle 16.30Dalle 18 alle 22Dalle 18 alle 22Dalle 11.30 alle 15.30Dalle 18 alle 22Dalle 11 alle 15Dalle 18 alle 22Dalle 17.30 alle 21.30Dalle 9 alle 13Dalle 12.30 alle 16.30