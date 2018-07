Combina incontro con la chat erotica â€‹ma in albergo trova la cognata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAFATI - Frequentava una chat dove era possibile combinare incontri con altre donne, all'insaputa della moglie. L'ultimo appuntamento però gli è stato fatale e la conseguenza è stata drastica: cacciato di casa, con tanto di valigia alla porta. E’ accaduto a Scafati, giorni fa, con le carte della vicenda finite già in mano ad un avvocato. L’uomo, protagonista della storia, aveva combinato un appuntamento con una donna, attraverso una chat specifica di incontri erotici. Il luogo stabilito per trascorrere la serata era un albergo a ore a Nocera Inferiore. Ma una volta in stanza l'uomo ha trovato la cognata, sorella della moglie. Oltre all'imbarazzo, come prima reazione, l'uomo avrebbe tentato di calmare la donna, visibilmente contrariata, affinché non spifferasse nulla alla sorella. Ma così non è stato.La cognata ha infatti avvertito subito la moglie dell'uomo, raccontando l’accaduto. La donna non ha perso tempo e ha deciso di cacciare il marito da casa, facendogli trovare la valigia fuori alla porta. Poi si è recata da un avvocato per avviare la pratica di separazione e di risarcimento per danni morali. Quando la storia si è diffusa, a Scafati più di qualcuno ha deciso di tentare la fortuna al lotto.