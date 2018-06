Saturno come non lo avete mai visto: sabato e domenica i suoi segreti al telescopio. Ecco i luoghi

Calimera

Questa appena iniziata sarà l’estate dei pianeti. Tutti quelli del sistema solare noti fin dall’antichità, da Mercurio a Saturno, saranno visibili tutti insieme in una combinazione che non si ripeterà prima del 2022. Fra tutti i pianeti spicca Saturno, con i suoi anelli, protagonista dal 22 al 24 giugno della manifestazione “Occhi su Saturno”, che prevede oltre cento eventi in tutta Italia fra conferenze e serate di osservazione.Dal nord al sud della Puglia, quindi, gli appassionati, adulti e bambini, potranno partecipare ad una serie di iniziative davvero spettacolari. Ecco gli appuntamenti in Puglia., Museo di storia naturale del Salento: sabato 23 Giugno dalle 20.30., Masseria Quisisana: sabato 23 giugno dalle ore 21.30., lungomare delle Agave, piazzetta Botte: domenica 24 giugno dalle ore 21.30, Tenuta Tedone Consolini, contrada Lama d’ape: sabato 23 giugno dalle ore 20.30., Centro Educazione Ambientale Solinio: sabato 23 giugno dalle ore 20,30., Bosco Difesa Grande: sabato 23 giugno dalle ore 20,300Proprio in questi giorni Saturno è nelle migliori condizioni di visibilità dell’anno, con gli anelli che hanno un’inclinazione favorevole all’osservazione e il 27 giugno lo vedrà allineato alla terra e al sole allineati.