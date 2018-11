© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Torna la paura Sarnano dove in serata sono state registrate due scosse di terremoto. La prima - stando a quanto registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - alle ore 19.49 con una magnitudo di 2.2, a una profondità di 21 chilometri. La seconda, di magnitudo 2.4, alle 20.33 (anche in questo caso a 21 chilometri di profondità). Entrambe con epicentro nella cittadina dell'alto maceratese. Non sono stati registrati danni.