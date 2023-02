San Valentino, cosa regalare e come festeggiare

Il 14 febbraio è la ricorrenza amata dai romantici di tutto il mondo e snobbata da coloro che non tollerano i festeggiamenti prefissati. San Valentino nasce come festività religiosa, istituita nel 496 d.C. da Papa Gelasio I, in nome del santo e martire cristiano Valentino da Terni, amico dei giovani amanti.

Le adolescenti non dovranno considerarla una giornata nefasta se non hanno ancora un ragazzo. Però, se la prendono proprio male, per l’occasione potrebbero fare come i finlandesi dove il 14 febbraio si festeggia il “giorno degli amici” in compagnia.

Manuale d'amore (e di galanteria)

Il gentiluomo non si libera di San Valentino dicendo che l’hanno inventato solo per vendere fiori o cioccolatini e non proclama nemmeno “tanto lo sai”, perché le manifestazioni d’affetto fanno sempre bene, pronunciate o manifestate. Il gentiluomo, inoltre, non incarica terze persone di comprare un pensiero: la destinataria se ne accorge sempre.

La signora, però, cercherà di non essere scontata sentenziando che “ogni giorno dovrebbe essere San Valentino” perché riuscirebbe a sminuire qualsiasi slancio.

Cosa regalare

Il regalo? Non deve essere necessariamente dispendioso, ma è gradita l’originalità. Si spazia dal fiore al bijou, dal voucher per due presso una Spa al pacchetto (no al pacco) per un fine settimana insieme, dal concerto per due al libro di poesie. Le rose rosse, nel linguaggio dei fiori, sono un’esplicita dichiarazione o conferma d’amore. I fiori sono sempre un regalo ideale per qualunque stadio della relazione.

San Valentino si può festeggiare anche al ristorante e, in questo caso, sarà cura dell’uomo fare la prenotazione. Al momento del conto l’ipotesi di “fare alla romana”, almeno la sera di San Valentino, non è esattamente un indice romantico. Se la persona con cui state, liquida il giorno di San Valentino con un messaggino circolare, dovreste rivedere la vostra situazione di coppia e volgere lo sguardo altrove.