Salvini a Napoli, applausi e selfie con i migranti. Lui: «Commosso»

«Con i migranti del Rione Vasto siamo passati da 1000 a 627 ospiti. L'obiettivo è scendere a 500 entro la fine del mese

. Bagno di folla, applausi e selfie per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che parla del fenomeno criminalità a Napoli. Il ministro snocciola alcuni numeri.

Rispetto all'anno scorso, quando erano 3000 le richieste d'asilo politico ora siamo scesi a 500 - dice -. È chiaro che se chiudi il rubinetto a monte è più semplice tornare a controllare il territorio

.

E ancora:

I dati degli ultimi due mesi delle domande di asilo politico esaminate sono assolutamente lineari nella loro spietata chiarezza - continua Salvini -. Su 538 richieste esaminate negli ultimi due mesi quelle accolte sono 8. Vuol dire che fino a poco tempo veniva dato vitto e alloggio a un esercito che non scappava da niente, ma la guerra ce la portava a Napoli. Sono ben contento di aver dato un taglio tutto questo. I numeri ci dicono che sono calati tutti reati, l'unica fattispecie incrementata e arresti denunce a carico di stranieri».



Il ministro parla di tanti piccoli gesti per sconfiggere la camorra, andando oltre la semplice repressione: «Come l'operazione 'Scuole sicure che vede dal Ministero dare a Napoli 250.000 euro per la videosorveglianza, gli straordinari della polizia locale e per fare contro informazione sul pericolo dell'uso delle droghe perché purtroppo l'età media dell'utilizzo abbassata a Napoli come tutta Italia». Inoltre nel decreto sicurezza c'è il potenziamento dell'agenzia per i beni confiscati alle mafie, più uomini più mezzi.



«È chiaro - sottolinea il ministro - che ormai purtroppo la camorra più evidente, becera e infame e quella che va in giro a sparare sui motorini. Ma c'è un'altra camorra che è quella che conquista gli appalti pubblici con la complicità degli amministratori locali. Anche su questo inaspriremo le pene per corrotti e corruttori».

Applausi dai balconi del quartiere e selfie con gli immigrati: così è stato accolto il ministro in via Milano. Alcune donne hanno urlato: «Matteo, Matteo aiutaci» riferendosi alla situazione che si registra nel rione. «Possiamo dare delle risposte, ne parleremo dopo in prefettura», dice Salvini prima di affacciarsi da un balcone degli uffici parrocchiali, accompagnato da un rappresentante della comunità parrocchiale.Sotto al balcone, s'è radunata una folla di persone che ha iniziato a urlare: «Siamo stanchi», per la questione della «immigrazione fuori controllo». Salvini ha salutato con ampi cenni della mano: «Il mio impegno sarà quello di ritornare in questa parrocchia dopo aver riportato un po' di ordine in più», ha detto lasciando la parrocchia del Buon Consiglio.Di tutt'altro tenore l'atmosfera nel cuore di Napoli, dove nella notte sono stati affissi manifesti con uno dei cori che Salvini aveva intonato in occasione della festa della Lega a Pontida nel 2009: «Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. O colerosi, terremotati, voi col sapone non vi siete mai lavati». E, poco più in basso, come un post it, sullo sfondo del golfo: «Napoli non dimentica».Il ministro Salvini era arrivato in prefettura poco dopo le 11, per prendere parte al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. «Benvenuto a Napoli ministro», recita la scritta dello striscione del coordinamento regionale dei giovani campani di Salvini premier. In piazza anche Fratelli d'Italia, con uno striscione sul quale è scritto: «Ministro Salvini, la pacchia al Vasto non è ancora finita». In piazza del Plebiscito, anche una rappresentanza dell'associazione dei marittimi che chiedono più lavoro per gli italiani.