Salvini e Isoardi a Ischia: passeggiate, pesca dal molo, selfie e 1.300 euro per la suite

«Da noi la coppia ha vissuto un momento di sano relax: la Isoardi ha fatto dei massaggi, mentre Salvini si è dedicato alla pesca, una cosa che ha meravigliato un pò tutti». Davide Maestripieri, direttore dell'albergo di Lacco Ameno racconta a "Un Giorno da Pecora" alcuni particolari di questo soggiorno nel week end pasquale. Il segretario leghista è andato a pescare «tutti i giorni, da solo - rivela Maestripietri-. Si è preso i suoi momenti di relax, pescando, in silenzio, ogni tanto col suo cagnolino e altre volte senza. E senza cellulare. Stava sul molo di attracco dell'hotel, dove peraltro ci sono molti pesci».



Che camera hanno preso? «Una junior suite, non la migliore camera che abbiamo, ma con una bellissima terrazza sul mare», replica il direttore dell'albergo. Quanto costa per notte la stanza ? «Costa 430 euro a notte, per tre notti, nel loro caso, ha pagato tutto Salvini, si è comportato da vero gentleman», conclude.

Pasqua a Ischia per il leader della Lega e la compagna e conduttrice tv Elisa Isoardi con lunghe passeggiate e tappe nei ristoranti. Alla Romantica al porto di Forio hanno accolto al loro tavolo il sindaco di Forio, Francesco De Deo. Tantissime le richieste di selfie per la coppia che non si è mai sottratta agli ammiratori. Salvini ha visitato anche le zone colpite dal terremoto dello scorso agosto.