Salvini citofona al presunto spacciatore, ira del Parlamento tunisino: «È razzismo»

Rischia di trasformarsi in un caso internazionale la mossa di Matteo Salvini, che ieri ha citofonato a una famiglia tunisina di presunti spacciatori nel quartiere Pilastro di Bologna. Il vice presidente del Parlamento tunisino Osama Sghaier, infatti, ha così commentato ai microfoni di Radio Capital la vicenda: «Un atteggiamento razzista e vergognoso che mina i rapporti tra Italia e Tunisia». Immediata la risposta dell'ex ministro: «Io ho raccolto il grido di dolore di una mamma coraggio che ha perso il figlio per droga. Un atto di riconoscenza che dovremmo far tutti: la lotta agli spacciatori dovrebbe unire e non dividere. Tolleranza zero contro droga e spacciatori di morte: per noi è una priorità. In Emilia Romagna e in tutta Italia ci sono immigrati per bene, che si sono integrati e che rispettano le leggi. Ma chi spaccia è un problema per tutti: che sia straniero o italiano non fa nessuna differenza».

Matteo Salvini ha detto di aver «segnalato a chi di dovere che là c'è chi spaccia droga. C'è una normativa tollerante con gli spacciatori, per questo la Lega ha presentato una proposta di Droga zero, perché droga è morte». Intanto, però, è arriovata la replica del ragazzo residente nell'appartamento a cui ha suonato Salvini: Ai microfoni di Mattino 5 il leader leghistaha detto di aver «segnalato a chi di dovere che là c'è chi spaccia droga. C'è una normativa tollerante con gli spacciatori, per questo la Lega ha presentato una proposta di Droga zero, perché droga è morte». Intanto, però, è arriovata la replica del ragazzo residente nell'appartamento a cui ha suonato Salvini:

«Ho 17 anni e non sono uno spacciatore», ha detto.

Matteo Salvini ha concluso il suo intervento spiegando: «Lì non c'era la famigliola: babbo e figlio spacciano droga, ok? Con nome, cognome e indirizzo. Ed è normale che tutti nel quartiere sappiano, e anche le forze dell'ordine sappiano, che in quel palazzo padre e figlio spacciano e questi possano continuare a vendere morte? Abbiamo segnalato all'attenzione di chi di dovere, che agirà di conseguenza, che spacciare droga alla luce del sole significa vendere morte». ha concluso il suo intervento spiegando: «Lì non c'era la famigliola: babbo e figlio spacciano droga, ok? Con nome, cognome e indirizzo. Ed è normale che tutti nel quartiere sappiano, e anche le forze dell'ordine sappiano, che in quel palazzo padre e figlio spacciano e questi possano continuare a vendere morte? Abbiamo segnalato all'attenzione di chi di dovere, che agirà di conseguenza, che spacciare droga alla luce del sole significa vendere morte». LEGGI ANCHE Le Sardine vincono la sfida tv con Salvini: Santori fa il 7,72% di share, l'ex ministro fermo a 5.88% La risposta del presunto spacciatore. Il blitz di Salvini è avvenuto in diretta su Facebook, coi nomi delle persone coinvolte ripetuti più volte. A Fanpage.it parla il giovane indicato come presunto spacciatore: «Ho 17 anni, vado a scuola, faccio la vita di qualsiasi altro studente». «Ho precedenti, ma sono pulito da un bel po'» aggiunge poi suo fratello maggiore, che fra l'altro non vive più nella zona già da tempo. Il sindaco Merola:

«Io credo che si debba vergognare, caro Salvini. Lei non è un cittadino qualunque. Ha fatto il ministro dell'interno, come mai in quel caso non ha avuto lo stesso interesse? Forse perché adesso è solo propaganda e si comporta da irresponsabile per qualche voto in più». Lo scrive il sindaco di Bologna Virginio Merola su Facebook, commentando quanto fatto da Matteo Salvini, che ha suonato il citofono in un palazzo della periferia, chiedendo se risiede lì uno spacciatore. Fiano (Pd):

«Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si è presentato in serata al Pilastro, uno dei quartieri più caldi di Bologna, per denunciare, con alcuni sostenitori del partito, il degrado e il malaffare nel quartiere. Il segretario, accompagnato da una militante della Lega, ha cominciato la sua visita nel quartiere e si è fermato davanti a un portone. Ha suonato a un campanello dove alloggia una famiglia di stranieri. Alla voce maschile che ha risposto al citofono, Salvini ha chiesto: "È vero che la vostra famiglia spaccia in questo quartiere?"

. Così il deputato del Pd, Emanuele Fiano, che riporta quanto accaduto stasera nel capoluogo emiliano.

«Gli spacciatori devono stare in galera, non a casa - ha detto Salvini a Mattino 5 - Quando una mamma mi chiede aiuto, una mamma che ha perso un figlio per droga, faccio il possibile mettendomi in prima linea, anche se qualche benpensante protesta».

«Il leader del partito - sottolinea Fiano - però, è stato accolto da decine di abitanti, italiani e stranieri, che hanno cominciato a protestare contro la sua presenza». Fiano spiega che «il siparietto non è piaciuto ai residenti che hanno iniziato a protestare. La tensione si è alzata quando la militante della Lega - una donna, mamma di un giovane morto per overdose - ha cominciato ad additare palazzo per palazzo le persone che spacciano».

«La polizia è intervenuta per allontanare alcuni abitanti che protestavano. Assicurare la sicurezza dei cittadini, vuole dire stanziare fondi a sufficienza, indirizzare investimenti, pensare ad una organizzazione nuova del campo. Quello che non fa fatto il ministro Salvini quando poteva. Schiacciare i pulsanti del citofono serve alle dirette Facebook non alla sicurezza», conclude Fiano.



