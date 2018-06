Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Una misura contro cui si scaglia il Pd definendola

Parlando a TeleLombardia, Salvini ha prospettato «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come e quanti» sono, ossia «rifacendo quello che fu definito il censimento e 'apriti cielò; allora chiamiamola 'anagrafe' o 'fotografia' per capire di cosa stiamo parlando», ha spiegato. «Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo l'intervento di Maroni che però risale ormai a 5,6,7 anni fa non si è fatto più nulla, ed è il caos». Per il vicepremier leghista gli stranieri irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati, ma «i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa».



E ancora: «Stiamo lavorando anche sulla espulsione dei detenuti stranieri che sono in Italia me serve l'accordo con il paese che se li deve riprendere. Quindi bisogna lavorare con Romania, Albania e Tunisia, che sono ahimè tra i principali paesi per presenze in galera» ha concluso Salvini, evidenziando che «purtroppo i rom italiani te li devi tenere in Italia».



La precisazione. «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno, nostro obiettivo è una ricognizione della situazione dei campi rom. Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente perché si preferisce introdurli alla delinquenza». Lo precisa il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini, sottolineando che «vogliamo anche controllare come vengono spesi i milioni di euro che arrivano dai fondi europei».



L'associazione 21 luglio: censimento illegale. Carlo Stasolla, il presidente dell'Associazione 21 luglio che si occupa della tutela dei diritti di comunità come rom e sinti, avverte: «Il ministro dell'Interno sembra non sapere che in Italia un censimento su base etnica non è consentito dalla legge». «Esistono già dati e numeri su chi vive negli insediamenti formali e informali - continua - e i pochi rom irregolari sono apolidi di fatto, quindi inespellibili. Ricordiamo anche che i rom italiani sono presenti nel nostro Paese dal almeno mezzo secolo e a volte sono 'più italiani' di tanti nostri concittadini».

La protesta del Pd. «Ho letto le dichiarazioni di Matteo Salvini. Parlare di censimenti razziali riporta alla mente atroci ricordi. Mi auguro che il ministro degli Interni italiano voglia precisare le sue affermazioni. L'evocazione, da parte di un membro del governo del mio Paese, di una sorta di pulizia etnica è inaccettabile», dice il senatore Franco Mirabelli, vice presidente del gruppo del Pd a Palazzo Madama. I

«Le parole sono pietre e il 'dossier Rom' di Salvini è agghiacciante, ricorda politiche di stampo nazista. Forse il leader della Lega asseconda la pancia dei cittadini spaventati, ma a tutto c'è un limite. Dove vuole arrivare nell'aizzare l'odio sociale ed etnico? Si ricordi che è il ministro dell'Interno di un grande paese del G7».

«Qualcuno parla di 'choc'. Perché? Io penso anche a quei poveri bambini educati al furto e all'illegalità», si difende Salvini. Il senatore del Pd Edoardo Patriarca: