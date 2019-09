Salvini a Pontida chiude comizio con Greta, bimba di Bibbiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche, una delle bambine dell'inchiesta sugli affidi illeciti di Bibbiano tra i bambini che Matteo Salvini ha chiamato sul palco prima di chiudere il suo intervento a Pontida . «Greta è questa bellissima bambina con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma» ha spiegato Salvini . Greta è arrivata sul palco accompagnata dalla madre, tenendo in mano una striscione con l'hashtag #bambinistrappati.LEGGI ANCHE --> La Fnsi: punire chi ha aggredito. I giornalisti a Pontida, basta odio «L'altro giorno durante l'audizione del Cismai, una delle sedute più importanti della Commissione d'inchiesta regionale sulla tutela dei minori, i rappresentanti della Lega si sono fatti di nebbia. E l'altro scandalo è che la vostra decisione di far cadere il Governo per meri interessi personali e partitici ha ritardato l'avvio dei lavori della commissione d'inchiesta nazionale». Lo sottolinea il segretario del Pd dell'Emilia-Romagna Paolo Calvano, commentando il raduno di Pontida e i riferimenti a Bibbiano, il paese del Reggiano dove il sindaco dem è finito ai domiciliari in un'inchiesta sugli affidi.