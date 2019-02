Salvano dai ghiacci un cane, ma una volta in auto scoprono che è un lupo

LEGGI ANCHE

Sembra uscita da una incredibile favola vera, la vicenda capitata a tre operai edili che ieri, mentre erano al lavoro, sono stati protagonisti di un salvataggio del tutto particolare.Siamo in una remota località dell'Estonia quando Rando Kartsepp, Robin Sillamae, e Erki Vali, questi i loro nomi, si sono accorti di qualcosa che si muoveva in un bacino artificiale ghiacciato, poco distante.Incuriositi, si erano avvicinati e avevano visto quello che sembrava un cane mentre cercava disperatamente di liberarsi da quell'acqua ricoperta di ghiaccio. Nuotava come poteva e ormai, sembrava ridotto allo stremo.Accorsi immediatamente sul posto, i tre erano riusciti a recuperare l'animale ed a portarlo finalmente all'asciutto, dove avevano cominciato a massaggiarlo e ad asciugarlo con degli asciugamani di fortuna.Il "cane" era completamente ricoperto dai ghiaccioli ma, piano piano, sembrava riprendersi.Poi, lo avevano caricato in auto e chiamato i soccorsi.Nel frattempo, avevano anche avuto modo di osservare meglio l'animale e un dubbio aveva cominciato ad insinuarsi. E' un cane o un lupo?Dal canto suo, il sopravvissuto, non aveva fatto un fiato. Docile come un agnellino, si era fatto asciugare, scaldare e ora se ne stava lì, accucciato dentro l'auto come se fosse la cosa più normale di questo mondo."Era calmo, si era appoggiato sulle mie gambe e si era persino addormentato", ricorda Kartseep nel suo racconto al quotidiano locale Postmees.Una volta in clinica, i veterinari avevano subito capito che quello ritenuto un cane, in realtà era un lupo.La forte ipotermia lo aveva debilitato. Preoccupati per il suo stato, i medici avevano inziato subito le cure.Poi, dopo qualche ora, i primi miglioramenti. Il lupo si stava rimettendo in forze.La guarigione sembrava procedere così rapidamente che, presto, sarebbe stato rilasciato in natura.