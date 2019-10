Muore in aula a 16 anni. Tragedia, questa mattina, all'istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno. La studentessa - che frequentava la terza sezione F - si trovava in classe quando è stata colta da un malore. Stando a una prima ricostruzione, la 16enne era alla interrogazione alla lavagna e stava svolgendo gli esercizi quando ha perso i sensi cadendo a terra. È stata immediatamente soccorsa, prima da docente e compagni e poi dal personale sanitario del Saut di via Vernieri che, però, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.



La vittima proveniva da San Mango ed era descritta da tutti come una studentessa brillante. Il corpo docenti dell'istituto Genovesi-Da Vinci è sotto choc cos come il dirigente scolastico: «Siamo tutti sconvolti», le parole del preside Nicola Annunziata.



Sul posto polizia scientifica e carabinieri per i rilievi. I genitori dell'allieva sono a scuola. Gli inquirenti hanno ascoltato la docente della prima ora per ricostruire accaduto. Ultimo aggiornamento: 12:00