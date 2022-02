Sabrina Ferilli, il "non monologo" a Sanremo sull'autenticità: «Non bisogna fingere per valere, il mio successo merito della tenacia». E cita Calvino

Sabrina Ferilli fa il suo ingresso sul palco di Sanremo con un vestito rosa cipria e prende subito le redini della conduzione. Amadeus non deve neanche presentarla. Per l'attrice non c'è bisogno di rompere il ghiaccio, ma è subito a suo agio: «Ama stai attento, potrebbero chiederti di fare altri sette anni. Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno, Mentana ti fa un baffo, lo surclassi a sinistra. La forza tua ce l'hanno in tre: Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Mattarella». Poi introduce Iva Zanicchi. «Tu rassereni», le dice la cantante.

Sabrina Ferilli, il monologo a Sanremo

Poco dopo le 22 Sabrina Ferilli si esibisce con un monologo sull'autenticità: «Scegliere un tema è sempre particolare. Ho pensato se fare un monologo sugli uomini che comandano, poi ho rinunciato. Ho pensato di parlare della bellezza, ma sono quattro giorni che mangio radici per stare qua e devo essere credibile. Dicono la bellezza capita (citando Diletta Leotta, ndr), ma ci devi pure tanto lavorare. Parliamo di amori, allora? Ma neanche quello mi sembrava il caso», dice seduta sugli scalini con Amadeus al suo fianco.

«Avrei potuto fare la virologa, l'esperta di calcio o di altro, ma serve competenza quando si dice qualcosa. Tutti parlano di tutto ormai. Ma ho pensato, ma perché devo innalzarmi per giustificare la mia presenza qua? Ho pensato che sto qui per la mia carriera, sono qui per questo. Ci ho messo la tenacia per prendermi quello che ho avuto. Ho scelto la strada della leggerezza perché, come diceva Calvino, bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigni. La leggerezza, non è superficialità», chiosa. Poi il ringraziamento a José, il figlio di Amadeus che come rivelato dal conduttore ha suggerito di scegliere l'attrice come conduttrice: «Grazie, io parlerò solo di te».