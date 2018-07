Ryanair, stop a 600 voli Sciopero in pieno esodo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Tutti in vacanza, si parte. Anzi no. Oggi e domani treni parzialmente fermi, per lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome. E la linea aerea Ryanair ha annunciato la cancellazione di 600 voli per mercoledì e giovedì della settimana prossima, di fronte all'annuncio di uno sciopero del personale di cabina. Circa 50mila passeggeri verranno colpiti dalla cancellazione, ha spiegato la compagnia su Twitter, specificando che tutti verranno avvertiti via mail o sms e potranno...