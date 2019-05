Ryanair bagagli a mano, nuove tariffe e regole per i passeggeri. Ecco cosa cambia

Con lail passeggero può portare in cabina solo una, delle dimensioni massime di 40x20x25 cm. Per aggiungere, al momento della prenotazione, l'opzione che include un(dimensioni massime 55x40x20 cm, peso fino a 10 kg) e l'imbarco prioritario il costo varia da 6 a 12 euro. Nel caso in cui il biglietto non includa l'opzione «secondo bagaglio» e il passeggero voglia acquistarla direttamente in aeroporto, il prezzo arriva a 20 euro per l'acquisto al banco deposito bagagli e addirittura a 25 euro per l'acquisto al gate di imbarco.Federconsumatori sottolinea che al momento della prenotazione il consumatore deve, per poter portare a bordo il secondo bagaglio, acquistare anche l'imbarco prioritario, poiché non esiste un'opzione che consenta di aggiungere al biglietto solo il bagaglio a mano e che assicuri al passeggero di avere lo spazio necessario a posizionare la valigia in cabina. La compagnia obbliga così i viaggiatori a pagare per entrambi i servizi (imbarco prioritario e secondo bagaglio a mano).