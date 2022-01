Ruby Ter, l'ex guardia della villa di Berlusconi: «Una delle ragazze gli chiese un milione di euro»

Giovanna Rigato, una delle giovani ex ospiti alle serate di Arcore e imputata anche a Monza per un tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi da un milione di euro, si presentò nella «primavera del 2017» davanti a villa San Martino con un «foglio» in cui «c'era scritto che entro 7 giorni il presidente avrebbe dovuto versarle una somma di denaro, un milione di euro, su un conto in Inghilterra, altrimenti disse lei 'ognuno si assume la sua responsabilità'».

Lo ha raccontato, testimoniando nel processo sul caso Ruby ter a carico del leader di FI e altre 28 persone, tra cui molte cosiddette 'olgettine', Roberto Sileno, ex coordinatore, ora in pensione, del servizio di vigilanza della residenza ad Arcore, il primo teste della difesa dell'ex premier, convocato in aula dall'avvocato Federico Cecconi. Il teste ha letto anche parte del biglietto che Rigato cercò di consegnare all'ex premier nel quale era scritto che aveva «urgenza di parlare col Presidente» per quel «pagamento da un milione», 'spalmato' su «7 anni», e nel quale erano indicate anche le scadenze e le coordinate bancarie.

Sileno ha spiegato che in quegli anni «le ragazze chiedevano di essere ricevute quasi tutti i giorni, ma noi dicevamo che non ci si può presentare così, questo non è l'iter, bisogna prendere appuntamento con la segreteria. Ma era difficoltoso, erano verbalmente aggressive, eccedevano, insistevano». Il 'pressing' sul Cavaliere per richieste di denaro da parte delle giovani, poi finite imputate per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, era già emerso dagli atti dell'inchiesta. «Dicevamo il presidente non c'è, è a Roma, vada da Spinelli (il ragioniere di fiducia, ndr) - ha aggiunto l'ex guardia - cercavamo le giustificazioni più disparate per liberarcene, erano insistenti, non erano persone con cui si poteva parlare».