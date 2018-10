LEGGI ANCHE

L'idea gli deve essere sembrata geniale. E altrettanto innocua. Ma il pensionato di 69 anni, di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, è stato denunciato. L'accusa è di aver sostituito centinaia di monetine da un euro inserite nei carrelli della spesa di un supermercato con dei tondini metallici della stessa dimensione.La storia, raccontata da Il Giorno, arriva da un negozio della Esselunga. A incastrare il pensionato sono state le telecamere a circuito chiuso all'interno del negozio. I carabinieri che hanno eseguito le indagini dopo varie segnalazioni, mostrano l'anziano che compie il misfatto. Prima agganciava la preda, la seguiva e si assicurava che non ci fosse nessuno nei dintorni. Poi mentre gli ingnari clienti erano impegnati a fare la spesa, sostituiva il carrello con l'euro all'interno con un altro vuoto, che aveva preso con le rondelle di ferro al posto della moneta.E se il carrello da prendere era già pieno di prodotti, l'anziano Arsenio Lupin, trasferiva la merce nel nuovo carrello "taroccato". Un giochetto che ogni giorno gli faceva guadagnare illegalmente una ventina di euro, per una media mensile di circa 600, spicciolo più spicciolo meno.Il trucchetto ha funzionato fino a quando la direzione dell'Esselunga è stata tempestata di segnalazioni. Da queste è partita la richiesta ai carabinieri che hanno preso a cuore la questione, riuscendo in poco tempo a smascherare il ladro incallito. Il pensionato è stato denunciato a piede libero, i militari hanno scoperto che aveva già precedenti penali per reati contro il patrimonio.