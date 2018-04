Parigi-Roubaix choc, infarto in gara per Goolaerts: è in pericolo di vita

Chi è Michael Goolaerts, il ciclista belga colpito da infarto alla Roubaix​

Grande paura allache si sta correndo in questo momento in Francia. Il corridore belga ventiquattrenne Michael Goolaerts della Veranda’s Willems Crelan, improvvisamente si è fermato e si è accasciato a terra dopo essere rimasto coinvolto in una caduta sul secondo settore di pavé, il Briastre.Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trovato l’atleta in arresto cardiaco, notizia non confermata dalla squadra ma ripresa dalla televisione France 3. I medici dopo aver stabilizzato il giovane con massaggio cardiaco lo hanno immediatamente trasferito in ospedale. La Veranda’s Willems Crelan attraverso i social network, ha confermato il ritiro del giovane Goolaerts in seguito ad una caduta e portato in ospedale dove è attualmente con i medici.