A quanto riferito dai vigili del fuoco, a causa della maxi voragine il tratto di circonvallazione Appia è chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. Al momento è consentito il transito solo ai pedoni sul lato opposto. Le due auto in bilico sono state rimosse e l'intera area è stata messa in sicurezza.

Una nuova voragine si è aperta sulle strade di Roma intorno alle 14:30 all'altezza del civico 97 della Circonvallazione Appia. Due auto parcheggiare ai bordi della strada hanno rischiato di sprofondare dentro il maxi cratere. Le foto sono comparse nel gruppo di Facebook Appio Latino-Tuscolano postate da un residente del quartiere, Roberto Maracaglia.Sul posto, allertati dai residenti che hanno assistito alla scena, la Polizia di Stato con due volanti del Commissariato Appio, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. La strada è stata chiusa al traffico e nelle prossime ore si procederà con la rimozione delle vetture. Dieci giorni fa un episodio simile sulla Circonvallazione Gianicolense.