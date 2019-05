Roma, la fidanzata muore di tumore, lui si lancia dalla finestra a 32 anni: «Sto arrivando, angelo mio»

La storia drammatica, accaduta giovedì scorso, è pubblicata dal quotidiano 'Il Tempo'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio stare con lei». Sono state queste le ultimeche si èl'ospedale dove è. La ragazza è venuta a mancare 2 mesi fa a causa di un tumore, a soli 30 anni, ma lui non è riuscito a superare la perdita e ha ceduto al gesto irrazionale.Ha spiegato le ragioni della sua scelta in un biglietto, in cui confessa di non riuscire a vivere senza la sua compagna. «Sto arrivando, angelo mio» e poi si è lanciato nel vuoto. L'arrivo dei soccorsi è stato immediato, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. I due stavano insieme da 6 anni, erano molto innamorati e inseparabili, il loro era un amore forte, che negli anni aveva saputo superare tante difficoltà.Sulla vicenda la procura di Roma ha aperto un fascicolo.La malattia di lei è stato un duro colpo, ma per un anno hanno combattuto fianco a fianco sperando di sconfiggere il brutto tumore che l'aveve colpita, ma la 30enne non ce l'ha fatta. Ogni giorno il compagno ha postato sui suoi social foto di quando stavano insieme, felici. A tutti era evidente che soffrisse molto, ma il dolore ha preso il sopravvento e ha deciso di togliersi la vita. Purtroppo la malattia non ha dato scampo alla sua giovanissima fidanzata, portandosela via in pochi mesi, ma quel ragazzo a 32 anni avrebbe potuto ancora voltare pagina, avrebbe potuto rifarsi una vita e innamorarsi di nuovo pur celando nel cuore il ricordo di quell'amore strappato dal male.