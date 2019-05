Un incidente choc quello avvenuto oggi pomeriggio nei pressi dell’università La Sapienza . Decine di passanti inconsapevoli si sono ritrovati ad assistere a una scena difficile da dimenticare: una ragazza ecuadoregna di 20 anni è stata investita in pieno da un tram lungo viale Regina Elena, all’incrocio con viale dell’Università, ed è rimasta per quasi un’ora incastrata tra i binari e la motrice del tram La giovane inizialmente ha urlato, poi è rimasta in silenzio: il personale di un’ambulanza le ha dato le prime cure, fra cui un antidolorifico. La situazione si è sbrogliata con l’arrivo di un mezzo pesante che ha alzato il tram permettendo così il soccorso della vittima, la quale è stata portata al vicinissimo Umberto I in codice rosso e ora rischia l'amputazione di una gamba, che i medici stanno tentando di salvare con un delicato intervento chirurgico.Ancora da accertare se la vittima abbia attraversato la strada con il semaforo verde o rosso. Dalla dinamica l’autista sembra essersi accorto subito di quello che era accaduto, ha frenato, ma ormai era troppo tardi. Sarà ascoltato dai vigili urbani che si occupano dell’incidente.