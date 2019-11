Roma, auto travolge pedoni alla fermata del bus: ferite due bimbe e tre donne, una è grave

Una donna e due bambine sono state travolte mentre erano alla fermata dell'autobus in via Oderisi Da Gubbio, in zona Marconi. Altre due donne sono rimaste ferite. Diverse le segnalazioni giunte al Nue (numero unico emergenza) 112 che ha attivato 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso mentre le bambine in codice giallo. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle primissime segnalazioni, sembra che un'auto abbia perso il controllo e sia finita contro un cassonetto che avrebbe poi travolto alcune persone alla fermata del bus.



A quanto accertato dalla polizia locale, una donna di 79 anni ha perso il controllo dell'auto all'altezza di una fermata dell'autobus. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra i feriti una mamma, ricoverata in codice rosso al San Camillo e le sue figlie di 9 e 7 anni in codice giallo al Bambino Gesù. Ferite anche altre due donne che sono state portate in ospedale una in codice giallo e l'altra in verde.



