A Roma c'è un municipio dove si muore di più (e non si sa perché)

C’è una zona di Roma dove si muore di più. È il quinto municipio, quello di Torpignattara, Tor Sapienza, il Quadraro, La Rustica e un quartiere negli ultimi tempi particolarmente sfortunato come Centocelle. Qui il tasso di mortalità è più alto che in altre aree della città. Non il più alto in assoluto, ci sono altri municipi (l’ottavo, il dodicesimo) in cui il numero di morti rispetto alla popolazione è ancora maggiore, ma il quinto ha una particolarità: gli abitanti sono più giovani.In genere, un elevato tasso di morte corrisponde a un’età media molto alta (l’ottavo e il dodicesimo, cioè Garbatella-Ostiense e Portuense, sono i quartieri con i residenti più anziani, uno su quattro ha superato i 65 anni); invece a Centocelle, Torpignattara, Quadraro eccetera il numero di anziani è inferiore alla media cittadina. L’anomalia è registrata nel rapporto sulla “Popolazione a Roma ” elaborato dal Comune, ma nessuno finora l’ha spiegata.Studi demografici di qualche anno fa in effetti mostravano come nel quadrante Est della Capitale, dove il reddito è più basso, si morisse più che in Centro, al Flaminio, ai Parioli. Si può dunque ipotizzare che la longevità delle persone sia direttamente collegata al loro status sociale. La morte è una livella, diceva Totò, ma evidentemente preferisce andare a livellare prima chi guadagna di meno.