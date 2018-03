Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo sono scattate in seguito alle denunce presentate da alcuni genitori, preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al rientro da scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un maestro di inglese, di origine straniera ma residente in Italia, è stato arrestato stamani a Roma con l'accusa di violenza sessuale su bambini. Gli abusi sono avvenuti in una delle scuole materne convenzionate con Bankitalia, frequentata dai figli dei dipendenti di via Nazionale.L’insegnante, 25enne con regolare permesso di soggiorno, avrebbe approfittato del clima di fiducia assoluta per abusare dei piccoli. Una decina le bimbe vittime degli abusi, tutti di età compresa tra i 3 e i 5 anni.Le indagini sono state avviate dopo le denunce presentate da alcuni genitori, preoccupati dai racconti delle figlie al rientro da scuola. L'arrestato, incastrato dalle immagini delle telecamere, è stato portato nel carcere di Regina Coeli. La notizia è stata anticipata da La Verità.