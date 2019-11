Metro Spagna a Roma, riapre la fermata dopo la chiusura per fumo dai freni di un treno

È stata riaperta la fermata Spagna della metro A e i treni hanno ripreso a fermarsi. Lo fa sapere Atac. La fermata della metropolitana di Roma era stata evacuata e chiusa dopo un allarme anti-incendio scattato a causa della presenza di fumo provocato dai freni bloccati di un treno guasto.

Tutto è successo attorno alle 15.30. Nella stazione si è avvertito un forte odore di bruciato e molto fumo. L'Atac ha spiegato che «a generare il fumo sarebbe stato il transito di un convoglio che aveva un vagone con i freni bloccati». «Alcuni passeggeri mi hanno detto che quando è passato il convoglio trainato i freni è come se avessero preso fuoco, c'è stato molto fumo che ha invaso le banchine e a quel punto hanno allontanato tutti e chiuso la stazione». È quanto racconta un passeggero fuori dalla fermata della metro Spagna a Roma.

Roma, Metro A di nuovo bloccata: riaperto dopo mezz'ora il tratto Battistini-Ottaviano



«Ora siamo un centinaio davanti alla fermata Spagna chiusa e ci dicono di andare a Repubblica», racconta il testimone. Allo Stato infatti l'altra fermata centrale, Barberini, è chiusa per lavori alle scale mobili . Alla fermata Spagna sono arrivati anche i Vigili del fuoco per alcune verifiche non rilevando nessuna criticità. In mattinata un disservizio aveva interessato la linea A: per un treno guasto alla stazione di Cornelia era stato interrotto il tratto Battistini-Ottaviano.

Il comunicato dell'Atac. «In relazione a notizie di stampa, che riportano di allarmi antincendio scattati in alcune stazione della linea A, e della chiusura della stazione Spagna, Atac precisa che non si è verificato alcun incendio nelle stazioni. Gli allarmi sono scattati a causa della presenza di fumo provocato dai freni bloccati di un treno guasto che è stato necessario trainare al deposito per ripristinare velocemente il servizio. Il veicolo si era guastato alla stazione Cornelia. La necessità di movimentarlo ha provocato l'emissione di fumo e il conseguente disservizio». Così in una nota l'Atac.

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA