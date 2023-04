Roma-Feyenoord, i tifosi olandesi subito in piazza di Spagna: foto davanti alla Barcaccia: «Eccoci di nuovo»

Di nuovo Roma blindata per una partita di calcio. Di nuovo costi esorbitanti per la collettività per pagare intanto l'impiego di 1.500 uomini delle forze dell'ordine di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Massima allerta, insomma, per la sfida di domani sera 20 aprile all'Olimpico tra il club giallorosso e gli olandesi del Feyenoord. Messo a punto in Prefettura, nell'ambito del Comitato provinciale sull'ordine e la sicurezza, un piano che vede le attività di controllo iniziate già oggi quando i primi sostenitori olandesi sono comparsi nel centro storico della Capitale.

In piazza di Spagna

Alcune decine hanno raggiunto anche piazza di Spagna, teatro dei violenti scontri avvenuti nel 2015 sempre a margine di una sfida di Coppa, per immortalare la fontana della Barcaccia, l'opera del Bernini che venne gravemente vandalizzata otto anni fa.

«Eccoci di nuovo», le parole scelte, dal suono minaccioso, per accompagnare le foto del monumento poi postate sui social. La fontana è stata già transennata e le forze dell'ordine presidiano tutto il perimetro della piazza. Così come presidiata è piazza del Popolo e altre aree del centro. Una parte degli ultras olandesi sono in Italia già da martedì e in particolare a Napoli, dove sono stati monitorati dalla Digos, per assistere alla partita tra gli azzurri e il Milan.

Gli inquirenti temono anche eventuali gemellaggi con le frange ultras di club italiani così come avvenuto anche in passato. Gruppi di supporter da Rotterdam potrebbero raggiungere la Capitale solo domani. Per loro, così come disposto dalla Prefettura nelle scorse settimane, è in vigore il divieto di acquisto del tagliando per la partita.

I controlli

I controlli, messi in atto anche da agenti in borghese, saranno potenziati nelle aree intorno a piazza del Popolo, del Tridente e appunto piazza di Spagna. Per scongiurare qualsiasi contatto tra le tifoserie verrà fatta attività preventiva nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e caselli autostradali oltre che nelle strutture recettive. Una parte degli agenti verrà schierata, già nel corso della mattinata, nella zona dell'Olimpico.

L'obiettivo è evitare quanto avvenne il 19 febbraio di otto anni fa. Una giornata drammatica con scontri con le forze dell'ordine che si consumarono nel salotto di Roma, tra piazza del Popolo e all'interno di Villa Borghese. Armati di bottiglie di birra e alcolici circa seimila supporter olandesi si riversarono per le vie del centro storico. Ne nacque una vera e propria guerriglia urbana con il lancio anche di fumogeni: i poliziotti in assetto antisommossa intervennero con cariche sotto lo sguardo atterrito di turisti e residenti. L'immagine di quella giornata fu la fontana della Barcaccia ridotta a pattumiera con decine di lattine di birra a galleggiare nella vasca. Per quelle violenze quattro tifosi sono stati condannati a quattro anni di carcere senza però che nessuno paghi i danni.