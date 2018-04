Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur. A dare l'allarme un uomo che faceva jogging e ha visto il cadavere che ancora bruciava tra le fiamme. Sul posto la Squadra Mobile della Polizia, il reparto Volanti e la squadra della Scientifica.

«Stava ancora bruciando - ha raccontato il testimone che ha fatto la macabra scoperta su viale Aldo Ballarin. - una scena terribile». Per lei non c’era più nulla da fare. Sul posto per ora non sono stati ritrovati documenti della vittima o oggetti particolari che possano portare all'identificazione del corpo. Accanto al cadavere non è stato rinvenuto nessun liquido infiammabile.Stando ad una prima ricostruzione la donna indossava una gonna e non aveva le scarpe.