Roberto Speranza si è vaccinato, il ministro posta la foto suoi social: «Una grande gioia»

Roberto Speranza ha comunicato di essersi vaccinato con la prima dose del siero anti-covid, postando una foto che lo ritrae al momento dell'iniezione. Speranza ha voluto aspettare il suo turno e ha ricevuto la dose appena ha potuto accedere secondo la sua fascia d'età. In giornata, Walter Ricciardi ha scherzato sul fatto che il ministro della salute non si fosse ancora vaccinato.

Complimenti e contestazioni

Nei commenti sul profilo Facebook sono in molti coloro che si congratulano con Roberto Speranza e chi invece non tarda a criticare il ministro e a chiedergli che tipo di siero abbia ricevuto. Qualche utente ha chiesto se esistesse un video di Speranza che si vaccina e qualche altro chiede in maniera ironica se gli fosse toccata una dose di Astrazeneca, in questi giorni oggetto di diverse critiche per i suoi effetti collaterali. Complimenti, invece, sono arrivati anche dall'Ordine dei Medici.

